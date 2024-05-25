В МОЗ нагадали як правильно мити руки

Через брудні руки можна підхопити:

гепатит А;

ротавірус;

сальмонельоз;

кишкову паличку;

грип;

ковід й ніші.

Руки важливо мити:

перед приготуванням та прийомом їжі;

після відвідування вбиральні;

після зміни дитячих підгузок;

після приходу з вулиці до дому;

після контакту з тваринами;

після кашляння та чхання в хустинку;

перед тим, як торкатися обличчя;

якщо ви відчуваєте, що руки брудні.

В МОЗ радять мити руки з милом не менше ніж 40 секунд. Зокрема ліпше використовувати рідке мило, а не тверде. Також важливо мити ретельно зап'ястя, між пальцями, великий палець й кінчики пальців.

"Після миття користуйтеся одноразовими паперовими рушниками або індивідуальним тканинним рушником", - відзначили в МОЗ.

Якщо ж у вас немає доступу до води, використає антисептики із вмістом спирту більше 60%.