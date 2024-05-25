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В МОЗ нагадали як правильно мити руки

Фото: в МОЗ нагадали як правильно мити руки (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Через брудні руки можна підчепити різні небезпечні хвороби. Аби уникнути цього, варто пам'ятати про прості правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я України".

Через брудні руки можна підхопити: 

  • гепатит А;
  • ротавірус; 
  • сальмонельоз; 
  • кишкову паличку; 
  • грип; 
  • ковід й ніші. 

Руки важливо мити: 

  • перед приготуванням та прийомом їжі;
  • після відвідування вбиральні;
  • після зміни дитячих підгузок;
  • після приходу з вулиці до дому;
  • після контакту з тваринами;
  • після кашляння та чхання в хустинку;
  • перед тим, як торкатися обличчя;
  • якщо ви відчуваєте, що руки брудні.

В МОЗ радять мити руки з милом не менше ніж 40 секунд. Зокрема ліпше використовувати рідке мило, а не тверде. Також важливо мити ретельно зап'ястя, між пальцями, великий палець й кінчики пальців. 

"Після миття користуйтеся одноразовими паперовими рушниками або індивідуальним тканинним рушником", - відзначили в МОЗ. 

Якщо ж у вас немає доступу до води, використає антисептики із вмістом спирту більше 60%. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про перші симптоми та профілактику гепатиту A - хворобу брудних рук.

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Мінстерство охорони здоров'я України