В Минздраве напомнили, как правильно мыть руки

Из-за грязных рук можно подцепить различные опасные болезни. Чтобы избежать этого, стоит помнить о простых правилах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья Украины".
Через грязные руки можно подхватить:
Руки важно мыть:
В Минздраве советуют мыть руки с мылом не менее 40 секунд. В частности лучше использовать жидкое мыло, а не твердое. Также важно мыть тщательно запястья, между пальцами, большой палец и кончики пальцев.
"После мытья пользуйтесь одноразовыми бумажными полотенцами или индивидуальным тканевым полотенцем", - отметили в Минздраве.
Если же у вас нет доступа к воде, используйте антисептики с содержанием спирта более 60%.
Напомним, РБК-Украина писало о первых симптомах и профилактике гепатита A - болезни грязных рук.
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