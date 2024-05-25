В Минздраве напомнили, как правильно мыть руки

Через грязные руки можно подхватить:

гепатит А;

ротавирус;

сальмонеллез;

кишечную палочку;

грипп;

ковид и ниши.

Руки важно мыть:

перед приготовлением и приемом пищи;

после посещения уборной;

после смены детских подгузников;

после прихода с улицы в дом;

после контакта с животными;

после кашляния и чихания в платок;

перед тем, как касаться лица;

если вы чувствуете, что руки грязные.

В Минздраве советуют мыть руки с мылом не менее 40 секунд. В частности лучше использовать жидкое мыло, а не твердое. Также важно мыть тщательно запястья, между пальцами, большой палец и кончики пальцев.

"После мытья пользуйтесь одноразовыми бумажными полотенцами или индивидуальным тканевым полотенцем", - отметили в Минздраве.

Если же у вас нет доступа к воде, используйте антисептики с содержанием спирта более 60%.