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В Минздраве напомнили, как правильно мыть руки

Фото: в Минздраве напомнили, как правильно мыть руки (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за грязных рук можно подцепить различные опасные болезни. Чтобы избежать этого, стоит помнить о простых правилах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья Украины".

Через грязные руки можно подхватить: 

  • гепатит А;
  • ротавирус; 
  • сальмонеллез; 
  • кишечную палочку; 
  • грипп; 
  • ковид и ниши. 

Руки важно мыть: 

  • перед приготовлением и приемом пищи;
  • после посещения уборной;
  • после смены детских подгузников;
  • после прихода с улицы в дом;
  • после контакта с животными;
  • после кашляния и чихания в платок;
  • перед тем, как касаться лица;
  • если вы чувствуете, что руки грязные.

В Минздраве советуют мыть руки с мылом не менее 40 секунд. В частности лучше использовать жидкое мыло, а не твердое. Также важно мыть тщательно запястья, между пальцами, большой палец и кончики пальцев. 

"После мытья пользуйтесь одноразовыми бумажными полотенцами или индивидуальным тканевым полотенцем", - отметили в Минздраве. 

Если же у вас нет доступа к воде, используйте антисептики с содержанием спирта более 60%. 

Напомним, РБК-Украина писало о первых симптомах и профилактике гепатита A - болезни грязных рук.

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Министерство здравоохранения Украины