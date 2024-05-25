В МОЗ нагадали як правильно мити руки
Через брудні руки можна підчепити різні небезпечні хвороби. Аби уникнути цього, варто пам'ятати про прості правила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я України".
Через брудні руки можна підхопити:
- гепатит А;
- ротавірус;
- сальмонельоз;
- кишкову паличку;
- грип;
- ковід й ніші.
Руки важливо мити:
- перед приготуванням та прийомом їжі;
- після відвідування вбиральні;
- після зміни дитячих підгузок;
- після приходу з вулиці до дому;
- після контакту з тваринами;
- після кашляння та чхання в хустинку;
- перед тим, як торкатися обличчя;
- якщо ви відчуваєте, що руки брудні.
В МОЗ радять мити руки з милом не менше ніж 40 секунд. Зокрема ліпше використовувати рідке мило, а не тверде. Також важливо мити ретельно зап'ястя, між пальцями, великий палець й кінчики пальців.
"Після миття користуйтеся одноразовими паперовими рушниками або індивідуальним тканинним рушником", - відзначили в МОЗ.
Якщо ж у вас немає доступу до води, використає антисептики із вмістом спирту більше 60%.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про перші симптоми та профілактику гепатиту A - хворобу брудних рук.
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