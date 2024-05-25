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В Минздраве напомнили, как правильно мыть руки

Суббота 25 мая 2024 23:04
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В Минздраве напомнили, как правильно мыть руки Фото: в Минздраве напомнили, как правильно мыть руки (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за грязных рук можно подцепить различные опасные болезни. Чтобы избежать этого, стоит помнить о простых правилах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья Украины".

Через грязные руки можно подхватить:

  • гепатит А;
  • ротавирус;
  • сальмонеллез;
  • кишечную палочку;
  • грипп;
  • ковид и ниши.

Руки важно мыть:

  • перед приготовлением и приемом пищи;
  • после посещения уборной;
  • после смены детских подгузников;
  • после прихода с улицы в дом;
  • после контакта с животными;
  • после кашляния и чихания в платок;
  • перед тем, как касаться лица;
  • если вы чувствуете, что руки грязные.

В Минздраве советуют мыть руки с мылом не менее 40 секунд. В частности лучше использовать жидкое мыло, а не твердое. Также важно мыть тщательно запястья, между пальцами, большой палец и кончики пальцев.

"После мытья пользуйтесь одноразовыми бумажными полотенцами или индивидуальным тканевым полотенцем", - отметили в Минздраве.

Если же у вас нет доступа к воде, используйте антисептики с содержанием спирта более 60%.

Напомним, РБК-Украина писало о первых симптомах и профилактике гепатита A - болезни грязных рук.

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Министерство здравоохранения Украины
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