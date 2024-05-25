В Минздраве напомнили, как правильно мыть руки
Из-за грязных рук можно подцепить различные опасные болезни. Чтобы избежать этого, стоит помнить о простых правилах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья Украины".
Через грязные руки можно подхватить:
- гепатит А;
- ротавирус;
- сальмонеллез;
- кишечную палочку;
- грипп;
- ковид и ниши.
Руки важно мыть:
- перед приготовлением и приемом пищи;
- после посещения уборной;
- после смены детских подгузников;
- после прихода с улицы в дом;
- после контакта с животными;
- после кашляния и чихания в платок;
- перед тем, как касаться лица;
- если вы чувствуете, что руки грязные.
В Минздраве советуют мыть руки с мылом не менее 40 секунд. В частности лучше использовать жидкое мыло, а не твердое. Также важно мыть тщательно запястья, между пальцами, большой палец и кончики пальцев.
"После мытья пользуйтесь одноразовыми бумажными полотенцами или индивидуальным тканевым полотенцем", - отметили в Минздраве.
Если же у вас нет доступа к воде, используйте антисептики с содержанием спирта более 60%.
Напомним, РБК-Украина писало о первых симптомах и профилактике гепатита A - болезни грязных рук.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.