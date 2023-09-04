МОЗ про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС: спалахів холери вдалося уникнути

За його словами, одразу після теракту на Каховській ГЕС на території Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей на базі центрів контролю та профілактики хвороб було сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози.

"Моніторинг проводився щоденно, завдяки злагодженій роботі спеціалістів ЦКПХ (Центр контролю та профілактики хвороб - ред.) та медиків, екстрених служб та оперативному обміну інформацією з органами місцевого самоврядування і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб", - сказав Кузін.

Спалахів холери вдалося уникнути

Щоб не допустити погіршення санітарної ситуації, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби для лікування пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру.

Ці заклади були забезпечені спеціальними наборами медикаментів, більше ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру. За словами Кузіна, хвороби не зафіксували в жодному випадку.

Де ще триває моніторинг

З липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення.

Щодо води, морської та річкової, з поверхневих водойм - моніторинг продовжуватиметься. В разі фіксації відхилень чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам Центри контролю та профілактики хвороб інформуватимуть органи місцевого самоврядування та громади щодо можливих ризиків.

Підрив росіянами Каховської ГЕС

Нагадаємо, на початку червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок цього було затоплено низку населених пунктів на півдні.

Росіяни почали звинувачувати Україну в нібито ракетному ударі. Але такі фантазії швидко спростували - західні ЗМІ взяли коментарі у фахівців у інженерній справі, які стверджували, що подібні руйнування міг спричинити лише підрив зсередини.

Міністр МВС України Ігор Клименко заявив, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.