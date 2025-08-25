UA

Мойсєєнка призначили членом правління "Укрексімбанку" з питань корпоративного бізнесу

Фото: Андрй Мойсєєнко став членом правління АТ "Укрексімбанк" (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

Андрій Мойсеєнко обійняв посаду члена правління "Укрексімбанку" з питань корпоративного бізнесу за результатами відкритого конкурсного відбору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрексімбанк".

Андрій Мойсєєнко має понад 22 роки досвіду в банківському та інвестиційному секторах, зокрема понад 10 років - у складі правлінь українських банків.

З вересня 2024 року Андрій очолював Департамент корпоративного бізнесу приватного сектору "Укрексімбанку", розпочавши масштабні трансформації цієї складової бізнесу Банку.

У фокусі трансформацій:

  • підвищення ефективності внутрішніх операційних процесів;
  • впровадження нової моделі корпоративної культури та комунікацій Банку з корпоративними клієнтами на центральному та регіональному рівнях;
  • перехід від надання банківських послуг до розбудови проактивних партнерств з клієнтами через експертизу, аналітичну підтримку та всебічний супровід фінансових трансакцій.

Результати змін вже відчутні у фінансових показниках департаменту за результатами 7 місяців 2025 року:

  • за період січень-липень 2025 обсяг нових корпоративних кредитів подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року;
  • портфель документарних операцій збільшився на 65%;
  • у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяг операцій купівлі-продажу валюти збільшився на 59%, чистий операційний дохід - на 19%, чистий процентний дохід - на 20%.

Укрексімбанк відіграє стратегічну та інституційну роль у реалізації пріоритетних завдань держави - від енергозабезпечення й інфраструктурного розвитку до підтримки ключових секторів економіки.

Забезпечуючи доступ до фінансування як для державних, так і для приватних компаній, Банк сприяє зміцненню економічної стійкості країни, її обороноздатності та підвищенню конкурентоспроможності національного бізнесу.

