Мойсєєнка призначили членом правління "Укрексімбанку" з питань корпоративного бізнесу

Андрій Мойсеєнко обійняв посаду члена правління "Укрексімбанку" з питань корпоративного бізнесу за результатами відкритого конкурсного відбору.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрексімбанк".
Андрій Мойсєєнко має понад 22 роки досвіду в банківському та інвестиційному секторах, зокрема понад 10 років - у складі правлінь українських банків.
З вересня 2024 року Андрій очолював Департамент корпоративного бізнесу приватного сектору "Укрексімбанку", розпочавши масштабні трансформації цієї складової бізнесу Банку.
У фокусі трансформацій:
Результати змін вже відчутні у фінансових показниках департаменту за результатами 7 місяців 2025 року:
Укрексімбанк відіграє стратегічну та інституційну роль у реалізації пріоритетних завдань держави - від енергозабезпечення й інфраструктурного розвитку до підтримки ключових секторів економіки.
Забезпечуючи доступ до фінансування як для державних, так і для приватних компаній, Банк сприяє зміцненню економічної стійкості країни, її обороноздатності та підвищенню конкурентоспроможності національного бізнесу.