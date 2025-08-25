RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Моисеенко назначили членом правления "Укрэксимбанка" по вопросам корпоративного бизнеса

Фото: Андрей Моисеенко стал членом правления АО "Укрэксимбанк" (прессслужба)
Автор: Юлия Бойко

Андрей Моисеенко назначен на должность члена правления "Укрэксимбанка" по вопросам корпоративного бизнеса по результатам открытого конкурсного отбора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрэксимбанк".

Андрей Моисеенко имеет более 22 лет опыта в банковском и инвестиционном секторах, в том числе более 10 лет - в составе правлений украинских банков.

С сентября 2024 года Андрей возглавлял Департамент корпоративного бизнеса частного сектора "Укрэксимбанка", начав масштабные трансформации этой составляющей бизнеса Банка.

В фокусе трансформаций:

  • повышение эффективности внутренних операционных процессов;
  • внедрение новой модели корпоративной культуры и коммуникаций Банка с корпоративными клиентами на центральном и региональном уровнях;
  • переход от предоставления банковских услуг к развитию проактивных партнерств с клиентами через экспертизу, аналитическую поддержку и всестороннее сопровождение финансовых трансакций.

Результаты изменений уже ощутимы в финансовых показателях департамента по результатам 7 месяцев 2025 года:

  • за период январь-июль 2025 объем новых корпоративных кредитов удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года;
  • портфель документарных операций увеличился на 65%;
  • по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций купли-продажи валюты увеличился на 59%, чистый операционный доход - на 19%, чистый процентный доход - на 20%.

Укрэксимбанк играет стратегическую и институциональную роль в реализации приоритетных задач государства - от энергообеспечения и инфраструктурного развития до поддержки ключевых секторов экономики.

Обеспечивая доступ к финансированию как для государственных, так и для частных компаний, Банк способствует укреплению экономической устойчивости страны, ее обороноспособности и повышению конкурентоспособности национального бизнеса.

