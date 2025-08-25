Моисеенко назначили членом правления "Укрэксимбанка" по вопросам корпоративного бизнеса

Андрей Моисеенко назначен на должность члена правления "Укрэксимбанка" по вопросам корпоративного бизнеса по результатам открытого конкурсного отбора.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрэксимбанк".
Андрей Моисеенко имеет более 22 лет опыта в банковском и инвестиционном секторах, в том числе более 10 лет - в составе правлений украинских банков.
С сентября 2024 года Андрей возглавлял Департамент корпоративного бизнеса частного сектора "Укрэксимбанка", начав масштабные трансформации этой составляющей бизнеса Банка.
В фокусе трансформаций:
Результаты изменений уже ощутимы в финансовых показателях департамента по результатам 7 месяцев 2025 года:
Укрэксимбанк играет стратегическую и институциональную роль в реализации приоритетных задач государства - от энергообеспечения и инфраструктурного развития до поддержки ключевых секторов экономики.
Обеспечивая доступ к финансированию как для государственных, так и для частных компаний, Банк способствует укреплению экономической устойчивости страны, ее обороноспособности и повышению конкурентоспособности национального бизнеса.