Моисеенко назначили членом правления "Укрэксимбанка" по вопросам корпоративного бизнеса

Андрей Моисеенко имеет более 22 лет опыта в банковском и инвестиционном секторах, в том числе более 10 лет - в составе правлений украинских банков.

С сентября 2024 года Андрей возглавлял Департамент корпоративного бизнеса частного сектора "Укрэксимбанка", начав масштабные трансформации этой составляющей бизнеса Банка.

В фокусе трансформаций:

повышение эффективности внутренних операционных процессов;

внедрение новой модели корпоративной культуры и коммуникаций Банка с корпоративными клиентами на центральном и региональном уровнях;

переход от предоставления банковских услуг к развитию проактивных партнерств с клиентами через экспертизу, аналитическую поддержку и всестороннее сопровождение финансовых трансакций.

Результаты изменений уже ощутимы в финансовых показателях департамента по результатам 7 месяцев 2025 года:

за период январь-июль 2025 объем новых корпоративных кредитов удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года;

портфель документарных операций увеличился на 65%;

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций купли-продажи валюты увеличился на 59%, чистый операционный доход - на 19%, чистый процентный доход - на 20%.

Укрэксимбанк играет стратегическую и институциональную роль в реализации приоритетных задач государства - от энергообеспечения и инфраструктурного развития до поддержки ключевых секторов экономики.

Обеспечивая доступ к финансированию как для государственных, так и для частных компаний, Банк способствует укреплению экономической устойчивости страны, ее обороноспособности и повышению конкурентоспособности национального бизнеса.