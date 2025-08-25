ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мойсєєнка призначили членом правління "Укрексімбанку" з питань корпоративного бізнесу

Понеділок 25 серпня 2025 10:20 promo
UA EN RU
Мойсєєнка призначили членом правління "Укрексімбанку" з питань корпоративного бізнесу Фото: Андрй Мойсєєнко став членом правління АТ "Укрексімбанк" (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

Андрій Мойсеєнко обійняв посаду члена правління "Укрексімбанку" з питань корпоративного бізнесу за результатами відкритого конкурсного відбору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрексімбанк".

Андрій Мойсєєнко має понад 22 роки досвіду в банківському та інвестиційному секторах, зокрема понад 10 років - у складі правлінь українських банків.

З вересня 2024 року Андрій очолював Департамент корпоративного бізнесу приватного сектору "Укрексімбанку", розпочавши масштабні трансформації цієї складової бізнесу Банку.

У фокусі трансформацій:

  • підвищення ефективності внутрішніх операційних процесів;
  • впровадження нової моделі корпоративної культури та комунікацій Банку з корпоративними клієнтами на центральному та регіональному рівнях;
  • перехід від надання банківських послуг до розбудови проактивних партнерств з клієнтами через експертизу, аналітичну підтримку та всебічний супровід фінансових трансакцій.

Результати змін вже відчутні у фінансових показниках департаменту за результатами 7 місяців 2025 року:

  • за період січень-липень 2025 обсяг нових корпоративних кредитів подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року;
  • портфель документарних операцій збільшився на 65%;
  • у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяг операцій купівлі-продажу валюти збільшився на 59%, чистий операційний дохід - на 19%, чистий процентний дохід - на 20%.

Укрексімбанк відіграє стратегічну та інституційну роль у реалізації пріоритетних завдань держави - від енергозабезпечення й інфраструктурного розвитку до підтримки ключових секторів економіки.

Забезпечуючи доступ до фінансування як для державних, так і для приватних компаній, Банк сприяє зміцненню економічної стійкості країни, її обороноздатності та підвищенню конкурентоспроможності національного бізнесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрексімбанк Банки
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили