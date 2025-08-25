ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Моисеенко назначили членом правления "Укрэксимбанка" по вопросам корпоративного бизнеса

Понедельник 25 августа 2025 10:20 promo
UA EN RU
Моисеенко назначили членом правления "Укрэксимбанка" по вопросам корпоративного бизнеса Фото: Андрей Моисеенко стал членом правления АО "Укрэксимбанк" (прессслужба)
Автор: Юлия Бойко

Андрей Моисеенко назначен на должность члена правления "Укрэксимбанка" по вопросам корпоративного бизнеса по результатам открытого конкурсного отбора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрэксимбанк".

Андрей Моисеенко имеет более 22 лет опыта в банковском и инвестиционном секторах, в том числе более 10 лет - в составе правлений украинских банков.

С сентября 2024 года Андрей возглавлял Департамент корпоративного бизнеса частного сектора "Укрэксимбанка", начав масштабные трансформации этой составляющей бизнеса Банка.

В фокусе трансформаций:

  • повышение эффективности внутренних операционных процессов;
  • внедрение новой модели корпоративной культуры и коммуникаций Банка с корпоративными клиентами на центральном и региональном уровнях;
  • переход от предоставления банковских услуг к развитию проактивных партнерств с клиентами через экспертизу, аналитическую поддержку и всестороннее сопровождение финансовых трансакций.

Результаты изменений уже ощутимы в финансовых показателях департамента по результатам 7 месяцев 2025 года:

  • за период январь-июль 2025 объем новых корпоративных кредитов удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года;
  • портфель документарных операций увеличился на 65%;
  • по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций купли-продажи валюты увеличился на 59%, чистый операционный доход - на 19%, чистый процентный доход - на 20%.

Укрэксимбанк играет стратегическую и институциональную роль в реализации приоритетных задач государства - от энергообеспечения и инфраструктурного развития до поддержки ключевых секторов экономики.

Обеспечивая доступ к финансированию как для государственных, так и для частных компаний, Банк способствует укреплению экономической устойчивости страны, ее обороноспособности и повышению конкурентоспособности национального бизнеса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэксимбанк Банки
Новости
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы