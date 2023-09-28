"Моя податкова". В Україні запрацював застосунок для сплати податків й не тільки

Від сьогодні мобільний застосунок "Моя податкова" від ДПС доступний користувачам. За словами податкової, застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.

"Моя податкова" - це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.

У розділі "Мої дані" застосунку можна отримати інформацію про:

адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

обʼєкти оподаткування;

обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);

стан розрахунків з бюджетом.

У розділі "Послуги" доступно:

направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;

подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі "Повідомлення" доступні:

квитанції;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб

платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

листи контролюючого органу.

За даними розробників, мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.

Водночас податкова служба звернулась до українців з проханням взяти участь у вдосконаленні роботи та сервісів мобільного застосунку.

У разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів, тестувальників програми попросили надсилати інформацію по помилки за адресою infotax@tax.gov.ua або звертатися за телефоном 0 800 501 007.

Нагадаємо, вчора ми писали, що в Україні можуть запровадити так званий "екологічний податок". Головна його мета - це скорочення обсягів захоронення відходів.

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