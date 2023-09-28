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"Моя налоговая". В Украине заработало приложение для уплаты налогов и не только

Фото: В Украине заработало приложение для уплаты налогов (freepik-com)
Автор: Карина Левицкая

В Украине заработало приложение "Моя налоговая". С его помощью украинцы могут уплатить налоги и получить доступ к электронным сервисам налоговой службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

С сегодняшнего дня мобильное приложение "Моя налоговая" от ГНС доступно пользователям. По словам налоговой, приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и iOS.

"Моя налоговая" -  это простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.

В разделе "Мои данные" приложения можно получить информацию о:

  • адрес регистрации и фактическое место жительства;
  • объекты налогообложения;
  • обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
  • состояние расчетов с бюджетом

В разделе "Услуги" доступны:

  • направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе "Сообщения" доступны:

  • квитанции;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц
  • налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
  • письма контролирующего органа.

По данным разработчиков, мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

В то же время, налоговая служба обратилась к украинцам с просьбой принять участие в совершенствовании работы и сервисов мобильного приложения.

В случае возникновения любых вопросов о работе приложения и наличии предложений по усовершенствованию сервисов, тестировщиков программы попросили отправлять информацию по ошибке по адресу infotax@tax.gov.ua или обращаться по телефону 0 800 501 007.

Напомним, вчера мы писали, что в Украине могут ввести так называемый "экологический налог". Главная его цель - это сокращение объемов захоронения отходов.

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