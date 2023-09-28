"Моя налоговая". В Украине заработало приложение для уплаты налогов и не только

В Украине заработало приложение "Моя налоговая". С его помощью украинцы могут уплатить налоги и получить доступ к электронным сервисам налоговой службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
С сегодняшнего дня мобильное приложение "Моя налоговая" от ГНС доступно пользователям. По словам налоговой, приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и iOS.
"Моя налоговая" - это простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.
В разделе "Мои данные" приложения можно получить информацию о:
В разделе "Услуги" доступны:
В разделе "Сообщения" доступны:
По данным разработчиков, мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.
В то же время, налоговая служба обратилась к украинцам с просьбой принять участие в совершенствовании работы и сервисов мобильного приложения.
В случае возникновения любых вопросов о работе приложения и наличии предложений по усовершенствованию сервисов, тестировщиков программы попросили отправлять информацию по ошибке по адресу infotax@tax.gov.ua или обращаться по телефону 0 800 501 007.
Напомним, вчера мы писали, что в Украине могут ввести так называемый "экологический налог". Главная его цель - это сокращение объемов захоронения отходов.
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