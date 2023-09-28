"Моя налоговая". В Украине заработало приложение для уплаты налогов и не только

С сегодняшнего дня мобильное приложение "Моя налоговая" от ГНС доступно пользователям. По словам налоговой, приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и iOS.

"Моя налоговая" - это простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.

В разделе "Мои данные" приложения можно получить информацию о:

адрес регистрации и фактическое место жительства;

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);

состояние расчетов с бюджетом

В разделе "Услуги" доступны:

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе "Сообщения" доступны:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц

налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

По данным разработчиков, мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

В то же время, налоговая служба обратилась к украинцам с просьбой принять участие в совершенствовании работы и сервисов мобильного приложения.

В случае возникновения любых вопросов о работе приложения и наличии предложений по усовершенствованию сервисов, тестировщиков программы попросили отправлять информацию по ошибке по адресу infotax@tax.gov.ua или обращаться по телефону 0 800 501 007.

Напомним, вчера мы писали, что в Украине могут ввести так называемый "экологический налог". Главная его цель - это сокращение объемов захоронения отходов.

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