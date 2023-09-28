"Моя податкова". В Україні запрацював застосунок для сплати податків й не тільки
В Україні запрацював застосунок "Моя податкова". З його допомогою українці можуть сплатити податки та отримати доступ до електронних сервісів податкової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України.
Від сьогодні мобільний застосунок "Моя податкова" від ДПС доступний користувачам. За словами податкової, застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.
"Моя податкова" - це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.
У розділі "Мої дані" застосунку можна отримати інформацію про:
- адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
- обʼєкти оподаткування;
- обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);
- стан розрахунків з бюджетом.
У розділі "Послуги" доступно:
- направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
- подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).
У розділі "Повідомлення" доступні:
- квитанції;
- відомості з Державного реєстру фізичних осіб
- платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
- інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
- листи контролюючого органу.
За даними розробників, мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.
Водночас податкова служба звернулась до українців з проханням взяти участь у вдосконаленні роботи та сервісів мобільного застосунку.
У разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів, тестувальників програми попросили надсилати інформацію по помилки за адресою infotax@tax.gov.ua або звертатися за телефоном 0 800 501 007.
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