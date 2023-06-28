Мовний омбудсмен просить скасувати рекомендацію щодо перейменування Запоріжжя

Кремінь закликає Лісового доручити Нацкомісії в найкоротший термін ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме пункту 11 ст. 8 закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

"Рішення Нацкомісії повинно містити перелік обов'язкових для перейменування назв населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови, а також чіткі рекомендації щодо їх перейменування", - зазначив омбудсмен.

Кремінь вважає, що Нацкомісія виходить за межі визначених законом повноважень такою рекомендацією, а пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

Він зауважив, що перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане тощо.

При цьому у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання "обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку", що не відповідає вимогам закону.

Додамо, що закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" набуду чинності 27 липня. Він має сприяти подоланню наслідків російської імперської політики та забезпечить приведення назв географічних об’єктів у відповідність до стандартів державної мови.

Запоріжжя можуть перейменувати?

Нещодавно Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути перейменування Запоріжжя через те, що назва може не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики. При цьому комісія не пояснила, чому назва не відповідає новому законодавству.

Нацкомісія рекомендувала обґрунтувати доцільність збереження назви Запоріжжя або запропонувати нову. На це місцевій владі надали шість місяців. Якщо цього не зроблять, Верховна рада змінюватиме назву міста за рішенням комісії.

Окрім того, філологи та історики склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендували перейменувати на виконання закону.

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