Языковой омбудсмен просит отменить рекомендацию по переименованию Запорожья

Креминь призывает Лисового поручить Нацкомиссии в кратчайшие сроки принять новое решение, которое будет полностью соответствовать пункту 11 ст. 8 закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

"Решение Нацкомиссии должно содержать перечень обязательных для переименования названий населенных пунктов, которые не соответствуют стандартам государственного языка, а также четкие рекомендации по их переименованию", - отметил омбудсмен.

Кремень считает, что Нацкомиссия выходит за пределы определенных законом полномочий такой рекомендацией, а предложение не содержит четких рекомендаций по переименованию населенных пунктов в большинстве случаев.

Он отметил, что перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, которые соответствуют стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Травневе, Маяк, Молодежное, Объединенное и т.д.

При этом в большинстве рекомендаций не предлагается правильный вариант названия, а содержится странная формулировка "обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке", что не соответствует требованиям закона.

Добавим, что закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" вступит в силу 27 июля. Он должен способствовать преодолению последствий российской имперской политики и обеспечит приведение названий географических объектов в соответствие со стандартами государственного языка.

Запорожье могут переименовать?

Недавно Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть переименование Запорожья из-за того, что название может не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики. При этом комиссия не объяснила, почему название не отвечает новому законодательству.

Нацкомиссия рекомендовала обосновать целесообразность сохранения названия Запорожья или предложить новое. На это местным властям предоставили шесть месяцев. Если этого не сделают, Верховная рада будет менять название города по решению комиссии.

Кроме того, филологи и историки составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендовали переименовать в исполнение закона.

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