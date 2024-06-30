Не мовчіть - зверніться по допомогу. Поліція пояснила, як убезпечитись від домашнього насилля

Правоохоронці щоденно отримують виклики про домашнє насильство, проте більшість громадян, хто терпить насильство - мовчить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.
"Памʼятайте, що ви завжди маєте до кого звернутися за допомогою. Розірвіть коло насильства! Якщо ви зазнаєте домашнього насильства або стали очевидцями його вчинення - підготуйте особистий план безпеки, який допоможе вам у критичній ситуації", - пояснили в поліції.
Для початку варто повідомити про свою ситуацію друзями чи родичами, яким довіряєте. Якщо ж поруч немає нікого, хто міг би вас підтримати варто звернутись до правоохоронців.
Якщо такої змоги немає, то хоча б попередьте сусідів або близьких про можливу небезпеку та попросіть їх якнайшвидше звернутися до поліції у разі необхідності.
Якщо починається сварка, перейдіть у приміщення, яке можна легко покинути та намагайтеся триматися ближче до виходу.
Заздалегідь домовтеся з друзями чи родичами про можливість надання вам тимчасового притулку у разі небезпеки.
Якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали очевидцем його вчинення - повідомляйте:
Зауважимо, що домашнє насильство може торкнутися будь-кого, попри вік, соціальний статус чи фінансове положення.
Раніше РБК-Україна давало алгоритм дій від МВС, щодо дій у випадку домашнього насилля.
Крім того, ми також повідомляли, де українці можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу.
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