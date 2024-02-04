МВС пояснило, що робити у випадку домашнього насилля: алгоритм дій

Фізичне насильство може торкнутися будь-кого, незалежно від віку, соціального статусу чи фінансового положення. Це проблема, яка часто залишається непомітною в тіні мовчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України

Нерідко фізичне насильство приховують через страх або невпевненість. Часто люди ігнорують насильство, приймаючи його як щось звичне.

"Але - це не ок! Мовчання - є неприйнятним. Це може призвести до повторного насильства в ще більш жорсткій формі. Важливо висвітлювати цю проблему і підтримувати тих, хто цього потребує", - наголосили в МВС.

Як звернутися до системи безоплатної правничої допомоги:

за телефоном 0 800 213 103;

у Telegram-каналі;

до найближчого бюро правової допомоги.

"Пам'ятайте, навіть один випадок насильства - це сигнал, що потрібно діяти негайно! Якщо ви стали свідком або безпосередньо постраждали від домашнього насильства, телефонуйте за номером "102", - додали в МВС.

Правоохоронці закликали українців, що стали свідками домашнього насильства також повідомляти у відповідні органи.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів України затвердив порядок організації та функціонування Центрів життєстійкості.

У них надаються соціальні послуги, відбувається консультування та соціально-психологічна допомога.

Ми також писали, де українці можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу.

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