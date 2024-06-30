Не молчите - обратитесь за помощью. Полиция объяснила, как уберечься от домашнего насилия

"Помните, что вы всегда имеете к кому обратиться за помощью. Разорвите круг насилия! Если вы испытаете домашнее насилие или стали очевидцами его совершения - подготовьте личный план безопасности, который поможет вам в критической ситуации", - пояснили в полиции.

Для начала следует сообщить о своей ситуации друзьям или родственникам, которым доверяете. Если же рядом нет никого, кто мог бы вас поддержать, стоит обратиться к правоохранителям.

Если такой возможности нет, то хотя бы предупредите соседей или близких о возможной опасности и попросите их как можно скорее обратиться в полицию в случае необходимости.

Если начинается ссора, перейдите в помещение, которое можно легко покинуть и старайтесь держаться поближе к выходу.

Заранее договоритесь с друзьями или родственниками о возможности предоставления вам временного убежища в случае опасности.

Если вы пострадали от домашнего насилия или стали очевидцем его совершения - сообщайте:

национальная полиция Украины: 102;

бесплатная национальная горячая линия противодействия домашнему насилию: 0800500335 (со стационарных телефонов); 116-123 (с мобильных телефонов);

национальная детская горячая линия: 0800500225 (со стационарных телефонов); 116-111 (с мобильных телефонов);

Чатбот МВД, действующий в мессенджере Telegram.

Заметим, что домашнее насилие может затронуть кого угодно, несмотря на возраст, социальный статус или финансовое положение.