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Не молчите - обратитесь за помощью. Полиция объяснила, как уберечься от домашнего насилия

Фото: как избежать домашнего насилия (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители ежедневно получают вызовы о домашнем насилии, однако большинство граждан, терпящих насилие - молчит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.

"Помните, что вы всегда имеете к кому обратиться за помощью. Разорвите круг насилия! Если вы испытаете домашнее насилие или стали очевидцами его совершения - подготовьте личный план безопасности, который поможет вам в критической ситуации", - пояснили в полиции.

Для начала следует сообщить о своей ситуации друзьям или родственникам, которым доверяете. Если же рядом нет никого, кто мог бы вас поддержать, стоит обратиться к правоохранителям.

Если такой возможности нет, то хотя бы предупредите соседей или близких о возможной опасности и попросите их как можно скорее обратиться в полицию в случае необходимости.

Если начинается ссора, перейдите в помещение, которое можно легко покинуть и старайтесь держаться поближе к выходу.

Заранее договоритесь с друзьями или родственниками о возможности предоставления вам временного убежища в случае опасности.

Если вы пострадали от домашнего насилия или стали очевидцем его совершения - сообщайте:

  • национальная полиция Украины: 102;
  • бесплатная национальная горячая линия противодействия домашнему насилию: 0800500335 (со стационарных телефонов); 116-123 (с мобильных телефонов);
  • национальная детская горячая линия: 0800500225 (со стационарных телефонов); 116-111 (с мобильных телефонов);
  • Чатбот МВД, действующий в мессенджере Telegram.

Заметим, что домашнее насилие может затронуть кого угодно, несмотря на возраст, социальный статус или финансовое положение.

РанееРБК-Украина давала алгоритм действий от МВД относительно действий в случае домашнего насилия.

Кроме того, мы также сообщали, где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь.

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Министерство внутренних дел Украинынасилля