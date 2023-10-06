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Мова йде про виживання. Посол України закликав Німеччину передати ракети Taurus

П'ятниця 06 жовтня 2023 20:45
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Мова йде про виживання. Посол України закликав Німеччину передати ракети Taurus Фото: Ілюстративне фото (mbda.deutschland.de)
Автор: Дмитро Браславський

Далекобійні ракети Taurus вкрай важливі Україні для її виживання. Німеччині необхідно передати їх ЗСУ.

Про це заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Він назвав зброю Taurus важливою для виживання країни.

"Берлін поки що не постачає Києву крилаті ракети Taurus - розчарування цим рішенням висловив посол України в Німеччині Олексій Макєєв", - ідеться в матеріалі.

Він додав, що йдеться про потреби українських військових.

"Ось чому ракети Taurus необхідні для виживання", - сказав посол України в Німеччині.

Ракети Taurus для України.

Нагадаємо, Україна вже кілька місяців просить Німеччину про постачання далекобійних ракет Taurus. Вони здатні бити по цілях на відстані до 500 км.

Як повідомляло нещодавно видання The Wall Street Journal, постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх фахівців до України.

Нещодавно видання Bild написало, що Німеччина ще не спрямовувала Україні офіційну відмову від поставок, але в непублічних обговореннях "дала зрозуміти, що ракети поки не поставлятимуть".

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