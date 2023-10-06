Речь идет о выживании. Посол Украины призвал Германию передать ракеты Taurus
Дальнобойные ракеты Taurus крайне важны Украине для ее выживания. Германии необходимо передать их ВСУ.
Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Он назвал оружие Taurus важным для выживания страны.
"Берлин пока не поставляет Киеву крылатые ракеты Taurus - разочарование этим решением выразил посол Украины в Германии Алексей Макеев", - говорится в материале.
Он добавил, что речь идет о потребностях украинских военных.
"Вот почему ракеты Taurus необходимы для выживания", - сказал посол Украины в Германии.
Ракеты Taurus для Украины
Напомним, Украина уже несколько месяцев просит Германию о поставках дальнобойных ракет Taurus. Они способны бить по целям на расстоянии до 500 км.
Как сообщало недавно издание The Wall Street Journal, поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.
Недавно издание Bild написало, что Германия еще не направляла Украине официальный отказ от поставок, но в непубличных обсуждениях "дала понять, что ракеты пока не будут поставляться".
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