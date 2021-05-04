Моуринью возглавит итальянскую "Рому"

Португальский тренер Жозе Моуринью со следующего сезона возглавит итальянскую "Рому". На этом посту он сменит бывшего тренера донецкого "Шахтера" Пауло Фонсеку.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице клуба в Twitter .

"AS Roma рада сообщить, что Жозе Моуринью станет новым техническим менеджером первой команды начиная с сезона 2021-2022 годов", - говорится в сообщении.

Моуринью уже прокомментировал назначением тем, что после встречи с владельцами понял, насколько высоки амбиции у "Ромы".

"Невероятная страсть фанатов "Ромы" убедила меня согласиться на эту работу", - добавил он.

Отметим, 19 апреля Моуриньо уволили из лондонского "Тоттенхэма". Решение было принято на фоне не очень удачных выступлений клуба в последнее время. Моуринью уже работал в Италии с "Интером", выиграв два чемпионства, Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов УЕФА.