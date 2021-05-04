ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Моуринью возглавит итальянскую "Рому"

Новина українською → Рим, Вторник 04 мая 2021 16:57
Моуринью возглавит итальянскую "Рому" Фото: новый тренер "Ромы" Жозе Моуринью (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Португальский тренер Жозе Моуринью со следующего сезона возглавит итальянскую "Рому". На этом посту он сменит бывшего тренера донецкого "Шахтера" Пауло Фонсеку.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице клуба в Twitter.

"AS Roma рада сообщить, что Жозе Моуринью станет новым техническим менеджером первой команды начиная с сезона 2021-2022 годов", - говорится в сообщении.

Моуринью уже прокомментировал назначением тем, что после встречи с владельцами понял, насколько высоки амбиции у "Ромы".

"Невероятная страсть фанатов "Ромы" убедила меня согласиться на эту работу", - добавил он.

Отметим, 19 апреля Моуриньо уволили из лондонского "Тоттенхэма". Решение было принято на фоне не очень удачных выступлений клуба в последнее время. Моуринью уже работал в Италии с "Интером", выиграв два чемпионства, Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов УЕФА.

Напомним, ранее мюнхенская "Бавария" официально объявила о подписании контракта с новым главным тренером Юлианом Нагельсманном. 33-летний немец возглавит клуб с 1 июля 2021 года.

А туринский "Ювентус" исключил уход Криштиану Роналду из клуба этим летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Рома Жозе Моуринью тренер
NEWS
Доверенным лицам Тихановской вынесли приговоры. Якобы готовили захват власти
Доверенным лицам Тихановской вынесли приговоры. Якобы готовили захват власти
DAILY
Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина