Моуринью возглавит итальянскую "Рому"
Португальский тренер Жозе Моуринью со следующего сезона возглавит итальянскую "Рому". На этом посту он сменит бывшего тренера донецкого "Шахтера" Пауло Фонсеку.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице клуба в Twitter.
"AS Roma рада сообщить, что Жозе Моуринью станет новым техническим менеджером первой команды начиная с сезона 2021-2022 годов", - говорится в сообщении.
Моуринью уже прокомментировал назначением тем, что после встречи с владельцами понял, насколько высоки амбиции у "Ромы".
"Невероятная страсть фанатов "Ромы" убедила меня согласиться на эту работу", - добавил он.
Отметим, 19 апреля Моуриньо уволили из лондонского "Тоттенхэма". Решение было принято на фоне не очень удачных выступлений клуба в последнее время. Моуринью уже работал в Италии с "Интером", выиграв два чемпионства, Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов УЕФА.
Напомним, ранее мюнхенская "Бавария" официально объявила о подписании контракта с новым главным тренером Юлианом Нагельсманном. 33-летний немец возглавит клуб с 1 июля 2021 года.
А туринский "Ювентус" исключил уход Криштиану Роналду из клуба этим летом.