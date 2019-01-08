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Моурінью назвав дві умови для повернення в "Реал"

Новини » Спорт    08.01.2019 - 14:06
Моурінью назвав дві умови для повернення в "Реал"
Фото: Жозе Моурінью (manutd.com)

Фахівець поспілкувався з президентом клубу Флорентіно Пересом

Португальський фахівець Жозе Моурінью готовий повернутися на пост головного тренера в мадридський "Реал", який він очолював з 2010 по 2013 рік. Про це повідомляє журналіст Mundo Deportivo.

Моурінью спілкувався з президентом "корлевского клубу" Флорентіно Пересом і висловив свою готовність повернутися в команду, але при виконанні двох умов. Португалець хоче, щоб клуб взимку придбав спочатку центрального півзахисника, а потім посилив атаку новим форвардом.

Нагадаємо, що раніше Моурінью був звільнений з англійського "Манчестер Юнайтед", який очолював з 2016 року. 55-річний фахівець разом з "Реалом" виграв чемпіонат Іспанії, Кубок і Суперкубок країни. Раніше повідомлялося, що він відкинув пропозицію очолити "Бенфіку".

Після 18 турів іспанської Прімери "Реал" з 30 очками займає в турнірній таблиці 5 місце і на 10 очок відстає від лідируючої "Барселони".

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Новини України РеалЖозе Моуриньютренер
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