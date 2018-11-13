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"Реал" утвердит Солари на посту главного тренера

Новости » Спорт    13.11.2018 - 14:16
"Реал" утвердит Солари на посту главного тренера
Фото: Сантьяго Солари (realmadrid.com)

Контракт будет рассчитан до 2020 года

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари в ближайшее время будет утвержден в статусе наставника команды. Об этом утверждает Marca.

Сообщается, что со специалистом будет заключен контракт сроком до 2020 года.

В первых четырех матчах под руководством Солари "королевский клуб" одержал четыре победы с разницей мячей 15-2. Это лучший результат клуба при новом наставнике с 1929 года.

Мадридский клуб разгромил "Мелилью" (4:0) в Кубке Испании, а также "Викторию Пльзень" (5:0) в Лиге чемпионов. Кроме того, "Реал" обыграл "Вальядолид" (2:0) и "Сельту" (4:2) в чемпионате Испании.

Солари исполняет обязанности главного тренера после увольнения Юлена Лопетеги в конце октября. Согласно правилам Ла Лиги, специалист имеет право находиться у руля команды всего 15 дней (до 13 ноября). 

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