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"Мотор" залишився без головного тренера: що трапилося

Фото: Гінтарас Савукінас покинув "Мотор" (facebook.com/handball.club.motor)
Автор: Антон Федорців

До наступного сезону запорізький "Мотор" готуватиме новий тренерський штаб. Керманич команди Гінтарас Савукінас завершив співпрацю з вітчизняним гандбольним грандом.

Про це заявив сам литовський фахівець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook тренера.

52-річний коуч попрощався з українським клубом. На чолі "Мотора" він відпрацював 3,5 роки.

"Кожна історія має початок і кінець. Наша спільна з "Мотором" історія підійшла до кінця. Після трьох років співпраці ми цього літа не зберемося разом для підготовки до нового сезону, як це було в попередні роки", – написав Савукінас.

Сезон 2022/23 "Мотор" провів у другій німецькій Бундеслізі. Запоріжці здобули 11 перемог і набрали 26 очок у чемпіонаті. Цей результат дозволив підопічним балтійського фахівця фінішувати над зоною вильоту першості.

Окрім того, "Мотор" дійшов до 1/8 фіналу Європейської ліги, де в двоматчевому протистоянні поступився хорватському "Нексе". Окрім того, запоріжці оформили чемпіонський дубль на батьківщині, поклавши золоті медалі в Кубок України. Загалом Савукінас здобув 4 чемпіонські титули з "Мотором".

До слова, раніше розібрали графік старту вітчизняних команд у єврокубках 2023/24.

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