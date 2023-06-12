"Мотор" залишився без головного тренера: що трапилося

52-річний коуч попрощався з українським клубом. На чолі "Мотора" він відпрацював 3,5 роки.

"Кожна історія має початок і кінець. Наша спільна з "Мотором" історія підійшла до кінця. Після трьох років співпраці ми цього літа не зберемося разом для підготовки до нового сезону, як це було в попередні роки", – написав Савукінас.

Сезон 2022/23 "Мотор" провів у другій німецькій Бундеслізі. Запоріжці здобули 11 перемог і набрали 26 очок у чемпіонаті. Цей результат дозволив підопічним балтійського фахівця фінішувати над зоною вильоту першості.

Окрім того, "Мотор" дійшов до 1/8 фіналу Європейської ліги, де в двоматчевому протистоянні поступився хорватському "Нексе". Окрім того, запоріжці оформили чемпіонський дубль на батьківщині, поклавши золоті медалі в Кубок України. Загалом Савукінас здобув 4 чемпіонські титули з "Мотором".