"Мотор" остался без главного тренера: что произошло

52-летний коуч простился с украинским клубом. Во главе "Мотора" он отработал 3,5 года.

"Каждая история имеет начало и конец. Наша общая с "Мотором" история подошла к концу. После трех лет сотрудничества мы этим летом не соберемся вместе для подготовки к новому сезону, как это было в предыдущие годы", – написал Савукинас.

Сезон 2022/23 "Мотор" провел во второй немецкой Бундеслиге. Запорожцы одержали 11 побед и набрали 26 очков в чемпионате. Этот результат позволил подопечным балтийского специалиста финишировать над зоной вылета первенства.

Кроме того, "Мотор" дошел до 1/8 финала Европейской лиги, где в двухматчевом противостоянии уступил хорватскому "Нексе". Кроме того, запорожцы оформили чемпионский дубль на родине, положив золотые медали в Кубок Украины. В общей сложности Савукинас завоевал 4 чемпионские титулы с "Мотором".