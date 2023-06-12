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"Мотор" остался без главного тренера: что произошло

Фото: Гинтарас Савукинас покинул "Мотор" (facebook.com/handball.club.motor)
Автор: Антон Федорцив

К следующему сезону запорожский "Мотор" будет готовить новый тренерский штаб. Наставник команды Гинтарас Савукинас завершил сотрудничество с отечественным гандбольным грандом.

Об этом заявил сам литовский специалист, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook тренера.

52-летний коуч простился с украинским клубом. Во главе "Мотора" он отработал 3,5 года.

"Каждая история имеет начало и конец. Наша общая с "Мотором" история подошла к концу. После трех лет сотрудничества мы этим летом не соберемся вместе для подготовки к новому сезону, как это было в предыдущие годы", – написал Савукинас.

Сезон 2022/23 "Мотор" провел во второй немецкой Бундеслиге. Запорожцы одержали 11 побед и набрали 26 очков в чемпионате. Этот результат позволил подопечным балтийского специалиста финишировать над зоной вылета первенства.

Кроме того, "Мотор" дошел до 1/8 финала Европейской лиги, где в двухматчевом противостоянии уступил хорватскому "Нексе". Кроме того, запорожцы оформили чемпионский дубль на родине, положив золотые медали в Кубок Украины. В общей сложности Савукинас завоевал 4 чемпионские титулы с "Мотором".

К слову, ранее разобрали график старта отечественных команд в еврокубках 2023/24.

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