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"Мотор Сич" приостановила международные рейсы до 14 июня

Новости » Коронавирус     23.05.2020 - 20:13
"Мотор Сич" приостановила международные рейсы до 14 июня
Фото: самолет "Мотор Сич" (flickr)

За возвратом средств за приобретенные билеты необходимо обратиться в авиакомпанию

Авиакомпания "Мотор Сич" объявила о приостановлении международных рейсов до 14 июня. В то же время были отменены и внутренние рейсы до 31 мая.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса.

В авиакомпании отметили, что пассажиры, которые имеют билеты на рейсы авиакомпании с датой вылета в этот период, могут обратиться в контактный центр авиакомпании или туристического агентства, где приобрели авиабилет, для решения вопросов возврата средств за оплаченный перевозки или переноса вылета на позднюю дату.

Напомним, авиакомпания Wizz Air также приостановила полеты из Украины до 15 июня.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами ЕС с 15 июня.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Мотор Сич
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