"Мотор Січ" призупинила міжнародні рейси до 14 червня

За поверненням коштів за придбані квитки необхідно звернутися в авіакомпанію
Авіакомпанія "Мотор Січ" оголосила про призупинення міжнародних рейсів до 14 червня. В той же час були скасовані внутрішні рейси до 31 травня.
Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.
Повідомляється, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, викликаної поширенням коронавіруса.
В авіакомпанії зазначили, що пасажири, які мають квитки на рейси авіакомпанії з датою вильоту в цей період, можуть звернутися в сервісний центр авіакомпанії або туристичного агентства, де придбали квиток, для вирішення питань повернення коштів за оплачене перевезення або перенесення вильоту на пізню дату.
Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air також призупинила польоти з України до 15 червня.
Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами ЄС з 15 червня.
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Автор: Валерія Мрачковська