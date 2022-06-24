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"Мотор" подал заявку на участие в гандбольной Лиге чемпионов

Фото: "Мотор" стремится сыграть в Лиге чемпионов 2022/23 (facebook.com/handball.club.motor)
Автор: Антон Федорцив

Европейская федерация гандбола получила от запорожского "Мотора" заявку на участие в Лиге чемпионов грядущего сезона. Всего 22 команды претендуют на места в турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

В Лигу чемпионов попадут 16 клубов. Девять участников сезона 2022/23 уже определены.

В турнире гарантированно сыграют датский ГОГ, испанская "Барселона", французский ПСЖ, немецкие "Магдебург" и "Киль", венгерский "Пик Сегед", польский "Виве Кельце", "Порту" и румынский "Бухарест". На семь вакантных позиций претендуют еще 13 команд.

Вместе с "Мотором" место под солнцем стремятся получить датский "Ольборг", испанский "Гранольерс", французский "Нант", венгерский "Веспрем", польская "Висла", португальский "Спортинг", румынская "Бая-Маре", хорватский "Загреб", норвежский "Элверум", словенский "Целе", швейцарский "Кадеттен" и шведский "Истад". Окончательный перечень участников Лиги чемпионов объявят 27 июня, а жеребьевку проведут 1 июля.

В августе "Мотор" начнет выступления в немецкой Второй Бундеслиге. Сезон 2021/22 в Суперлиге Украины досрочно завершили без определения чемпиона. Запорожцы финишировали первыми в десятый раз подряд.

К слову, гандбольная "Барселона" обыграла "Виве Кельце" в финале Лиги чемпионов 2021/22.

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