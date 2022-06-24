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"Мотор" подав заявку на участь у гандбольній Лізі чемпіонів

Фото: "Мотор" прагне зіграти в Лізі чемпіонів 2022/23 (facebook.com/handball.club.motor)
Автор: Антон Федорців

Європейська федерація гандболу отримала від запорізького "Мотора" заявку на участь у Лізі чемпіонів прийдешнього сезону. Загалом 22 команди претендують на місця в турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

До Ліги чемпіонів потраплять 16 клубів. Дев'ять учасників сезону 2022/23 вже визначені.

У турнірі гарантовано зіграють данський ГОГ, іспанська "Барселона", французький ПСЖ, німецькі "Магдебург" і "Кіль", угорський "Пік Сегед", польський "Віве Кельце", "Порту" та румунський "Бухарест". На сім вакантних позицій претендують ще 13 команд.

Разом із "Мотором" місце під сонцем прагнуть отримати данський "Ольборг", іспанський "Гранольєрс", французький "Нант", угорський "Веспрем", польська "Вісла", португальський "Спортінг", румунська "Бая-Маре", хорватський "Загреб", норвезький "Елверум", словенський "Целє", швейцарський "Кадеттен" і шведський "Істад". Остаточний перелік учасників Ліги чемпіонів оголосять 27 черевня, а жеребкування проведуть 1 липня.

У серпні "Мотор" розпочне виступи в німецькій Другій Бундеслізі. Сезон 2021/22 у Суперлізі України достроково завершили без визначення чемпіона. Запоріжці фінішували першими вдесяте поспіль.

До слова, гандбольна "Барселона" переграла "Віве Кельце" у фіналі Ліги чемпіонів 2021/22.

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