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Украинский гранд будет временно выступать в чемпионате Германии

Новина українською →
Германия, Четверг 09 июня 2022 18:19
Украинский гранд будет временно выступать в чемпионате Германии Фото: Запорожский "Мотор" в еврокубках (facebook.com/handball.club.motor)
Автор: Антон Федорцив

Многократный чемпион Украины по гандболу запорожский "Мотор" грядущий сезон проведет в немецкой Второй Бундеслиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sport.

Отечественный гранд станет 20-м клубом второго по силе дивизиона Германии. Свои домашние поединки "Мотор" будет играть в Дюссельдорфе.

Он стал первым среди украинских спортивных клубов, присоединившихся к иностранному чемпионату из-за войны РФ против Украины. Сезон 2021/22 в Суперлиге досрочно завершили без определения чемпиона. Запорожцы финишировали первыми в десятый раз подряд.

Старт нового сезона во Второй Бундеслиге запланирован на сентябрь. Скорее всего, "Мотор" также сможет сыграть в Лиге чемпионов. Организаторы вскоре могут выдать уайлд-кард запорожцам.

К слову, хоккейная сборная Украины объявила о плане работы в условиях войны.

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