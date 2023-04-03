UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Весь мотлох зганяють. Росіянин розкритикував озброєння та своє командування (перехоплення)

Фото: росіянин розкритикував озброєння та своє командування (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський окупант у перехопленій розмові розповів про те, що у країни-загарбника закінчується озброєння тому доводиться розконсервовувати стару техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.

Російський військовослужбовець у розмові з товаришем розповів, що у них закінчується озброєння та техніка. Він заявив, що командуванню байдуже на своїх підлеглих, бо ніхто з них не знаходиться на передовій.

"І як ось воювати з таким озброєнням? Виродки погані. Офіцери, ця Москва, ці депутати, бл*дь. Все мотлох зганяють коротше в утилізацію", - говорить росіянин.

У відповідь на це його знайомий дивується, чому Росія не завдає удар по населених пунктах авіабомбами. Він впевнений, що це допоможе швидше перемогти українців.

Нагадаємо, у нещодавньому перехопленні розмови росіянин скаржився на постійні удари українських бійців.

Ще один окупант у телефонній розмові з дружиною розповів про відсутність командування та постачання озброєнь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиВійна Росії проти України