Весь хлам сгоняют. Россиянин раскритиковал вооружение и свое командование (перехват)

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал о том, что у страны-захватчика заканчивается вооружение, поэтому приходится расконсервировать старую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки.

Российский военнослужащий в беседе с другом рассказал, что у них заканчивается вооружение и техника. Он заявил, что командованию безразлично своих подчиненных, потому что никто из них не находится на передовой.

"И как вот воевать с таким вооружением? Ублюдки плохие. Офицеры, эта Москва, эти депутаты, бл*дь. Все старье сгоняют короче в утилизацию", - говорит россиянин.

В ответ на это его знакомый удивляется, почему Россия не наносит удар по населенным пунктам авиабомбами. Он уверен, что это поможет быстрее победить украинцев.