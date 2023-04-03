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Весь хлам сгоняют. Россиянин раскритиковал вооружение и свое командование (перехват)

Фото: россиянин раскритиковал вооружение и свое командование (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал о том, что у страны-захватчика заканчивается вооружение, поэтому приходится расконсервировать старую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки.

Российский военнослужащий в беседе с другом рассказал, что у них заканчивается вооружение и техника. Он заявил, что командованию безразлично своих подчиненных, потому что никто из них не находится на передовой.

"И как вот воевать с таким вооружением? Ублюдки плохие. Офицеры, эта Москва, эти депутаты, бл*дь. Все старье сгоняют короче в утилизацию", - говорит россиянин.

В ответ на это его знакомый удивляется, почему Россия не наносит удар по населенным пунктам авиабомбами. Он уверен, что это поможет быстрее победить украинцев.

Напомним, в недавнем перехвате разговора россиянин жаловался на постоянные удары украинских бойцов.

Еще один оккупант в телефонном разговоре с женой рассказал об отсутствии командования и поставке вооружений.

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