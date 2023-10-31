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"Мотивація терору". Посол засудив реакцію Росії на події в Ізраїлі

Київ, Вівторок 31 жовтня 2023 11:43
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"Мотивація терору". Посол засудив реакцію Росії на події в Ізраїлі Фото: посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Ізраїль розчарований реакцією російської сторони щодо конфлікту на Близькому Сході за участю бойовиків з ХАМАС. Оскільки подібні дії РФ лише дають додаткову легітимацію та мотивацію терору.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський під час прес-конференції у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.

"Ми були розчаровані реакцією Росії на те, що сталося у нас. І ми вкрай занепокоєні тими антисемітськими проявами, які були останніми днями на Кавказі. І, звісно ж, ми висловили однозначно і доволі жорстко протест проти візиту лідерів ХАМАС до Москви. Ми вважаємо, що такий візит лише дає додаткову легітимацію та мотивацію терору", - сказав посол Бродський.

Він додав, що поки що рано говорити про те, як поточна позиція тих чи інших країн, зокрема України, вплине на подальшу роль Ізраїлю, оскільки зараз в Ізраїлі сконцентровані виключно на боротьбі з терористами ХАМАС.

Позиція Росії щодо війни в Ізраїлі

Нагадаємо, нещодавно Москви приїздила делегація ХАМАСу, який 7 жовтня здійснив масштабне вторгнення на територію Ізраїлю. Своєю чергою Тель-Авів засудив РФ за зустріч з представниками бойовиків.

Сам же російський диктатор Володимир Путін виступив на боці Палестини. Він назвав цю війну "яскравим прикладом провалу політики США", які буцімто "ігнорували інтереси палестинського народу".

Таку реакцію схвалили в ХАМАС та привітали Путіна за "невтомні зусилля Росії" в контексті війни з Ізраілем.

До того ж, нещодавно у Росії спалахнули антиізраїльські протести на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, зокрема у столиці Дагестану Махачкалі. Там агресивно налаштовані особи ввечері 29 жовтня захопили аеропорт Махачкали в "пошуках євреїв", які начебто прилетіли з Ізраїлю.

Натомість Путін не засудив ці події в Махачкалі. В США вважають, що це є "демонстрацією ненависті, фанатизму та залякування" РФ.

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