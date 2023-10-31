"Мотивация террора". Посол осудил реакцию России на события в Израиле

Израиль разочарован реакцией российской стороны по конфликту на Ближнем Востоке с участием боевиков ХАМАС. Поскольку подобные действия РФ дают дополнительную легитимацию и мотивацию террора.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский во время пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина .

"Мы были разочарованы реакцией России на то, что произошло у нас. И мы крайне обеспокоены теми антисемитскими проявлениями, которые были в последние дни на Кавказе. И, конечно же, мы выразили однозначно и довольно жестко протест против визита лидеров ХАМАС в Москву. Мы считаем , что такой визит дает дополнительную легитимацию и мотивацию террора", - сказал посол Бродский.

Он добавил, что пока рано говорить о том, как текущая позиция тех или иных стран, в частности Украины, повлияет на дальнейшую роль Израиля, поскольку сейчас в Израиле сконцентрированы исключительно на борьбе с террористами ХАМАС.

Позиция России по поводу войны в Израиле

Напомним, недавно в Москву приезжала делегация ХАМАСа, который 7 октября совершил масштабное вторжение на территорию Израиля. В свою очередь Тель-Авив осудил РФ за встречу с представителями боевиков.

Сам же диктатор Владимир Путин выступил на стороне Палестины. Он назвал эту войну "ярким примером провала политики США", которые якобы "игнорировали интересы палестинского народа".

Такую реакцию одобрили в ХАМАС и поприветствовали Путина за "неутомимые усилия России" в контексте войны с Израилем.

К тому же недавно в России вспыхнули антиизраильские протесты на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, в том числе в столице Дагестана Махачкале. Там агрессивно настроенные вечером 29 октября захватили аэропорт Махачкалы в "поисках евреев", якобы прилетевших из Израиля.

Путин же не осудил эти события в Махачкале. В США считают, что это "демонстрация ненависти, фанатизма и запугивания" РФ.

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