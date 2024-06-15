Мотивація чи шантаж: психолог пояснила, чи можна обіцяти дитині подарунки за успіхи в навчанні

Як правильно мотивувати дитину до навчання

За словами психолога, мотивувати потрібно власним прикладом. Якщо батьки не читають і жодного разу дитина не бачила їх з книжкою, важко переконати, що це корисно, коли сама мама цього не робить. Особливо це стосується менших дітей, для яких батьки є авторитетом.

"Стосовно обіцянок, що "ми тобі купимо ляльку, якщо щось вивчиш", то тут тонка межа між маніпуляцією та вмінням домовлятись. Шантажувати точно не можна і казати, якщо чогось не вивчиш, то будеш сидіти вдома ціле літо. Так дитина сприйматиме навчання з негативними емоціями. А якщо ви скажете: "якщо зараз підтягнеш математику, то влітку не треба буде ходити до репетитора", це вже буде емоційно інше навантаження", - каже Герженій.

Також вона наголошує, що не можна порівнювати дітей із друзями чи однокласниками.

"Якщо вже хочете порівняти дитину, то тільки з нею теперішньою. Скажіть: "Дивись, у тебе раніше не виходило, а зараз як вже гарно пишеш. А в майбутньому, я впевнена, у тебе взагалі будуть усі букви рівненькі", - говорить психолог.

З якого віку віддавати дитину на гуртки і яким має бути завантаження

"Треба дивитись, наскільки дитині подобаються заняття та у якому форматі вони проводяться. Якщо усіх посадили й змушують слухати - то такого однозначно робити не бажано. Якщо це заняття в ігровій, пізнавальній формі і дитина на них з радістю ходить, тоді це в користь. Якщо є якісь негативні емоції, або вона рюмсає - тоді не варто", - пояснює Герженій.

Дуже важливо батькам спостерігати за дитиною, якщо вона приходить втомлена, в'яла, то йде перевантаження. У такому разі варто зменшити кількість активностей.

"У ранньому дитинстві англійська мова схоплюється краще, особливо, якщо є мовне середовище. Якщо це гарні гуртки і професіонали там розуміють, що не треба вчити алфавіт як у школі, а робити це в ігровій формі, тоді варто віддавати на гурток. Треба також орієнтуватись на дитину, бо дехто може всидіти пів години спокійно, а дехто - не більше 5 хвилин. Це все індивідуально", - додає психолог.