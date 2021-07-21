На мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу

Сегодня, 21 июля на мосту имени Евгения Патона в столице прорвало трубу. В Днепр из нее полился мощный фонтан воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Знов за рибу гроші... Те неподобство полагодять колись? Київ, міст Патона

В настоящее время в "Киевводоканале" не предоставили официальных сообщений.

Напомним, недавно в Киеве на мосту Патона также произошел прорыв трубы. Обнаруженное во время испытаний повреждение теплосети локализовали.

Добавим, 2 июля на этом же мосту произошел прорыв магистральной теплосети. Повреждение удалось локализовать.