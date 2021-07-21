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На мосту Патона у Києві знову прорвало трубу

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 липня на мосту імені Євгена Патона в столиці прорвало трубу. У Дніпро з неї полився потужний фонтан води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

На цей час у "Київводоканалі" не надали офіційних повідомлень.

Знов за рибу гроші... Те неподобство полагодять колись? Київ, міст Патона

Posted by Київ Оперативний on Wednesday, July 21, 2021

Нагадаємо, нещодавно в Києві на мосту Патона також стався прорив труби. Виявлене під час випробувань пошкодження тепломережі локалізували.

Додамо, 2 липня на цьому ж мосту стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.

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мост Патона