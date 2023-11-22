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На мосту між Канадою та США пролунав вибух: ФБР розпочало розслідування

Фото: на мосту між Канадою та США пролунав вибух (flickr by Raúl Alejandro Rodríguez)
Автор: Іван Носальський

На кордоні між Канадою та Сполученими Штатами Америки пролунав вибух. Він стався на мосту Rainbow Bridge біля Ніагарського водоспаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Fox News.

Американське Федеральне бюро розслідувань почало встановлювати обставини інциденту у координації з місцевими, державними та федеральними правоохоронними органами.

"Оскільки ситуація дуже мінлива, це все, що ми можемо сказати зараз", - уточнюють у ФБР.

 

Мер Ніагара-Фолс Джим Діондаті розповів, що, за попередніми даними, вибухнув автомобіль. Він намагався в'їхати на американський бік кордону.

Після цього міст Rainbow Bridge перекрили.

Можливий теракт

Неназвані джерела Fox News заявили, що автомобіль намагався прорватися до будівлі прикордонної служби. У ньому знаходилися вибухові речовини.

За даними видання, в результаті інциденту двоє людей, які перебували в машині, загинули. Ще один співробітник прикордонної служби отримав поранення. При цьому всі урядові будинки в районі були евакуйовані.

Джерела Fox News додають, що вибух міг стати наслідком спроби терористичного акту.

Після інциденту міжнародні пункти перетину кордону між Канадою та Західним Нью-Йорком було закрито.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в американському штаті Техас 8 листопада пролунав вибух на хімічному заводі. Після цього почалася сильна пожежа.

 

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Сполучені Штати АмерикиКанадаНіагараТерактВибух