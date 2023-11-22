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На мосту между Канадой и США прогремел взрыв: ФБР начало расследование

Фото: на мосту между Канадой и США прогремел взрыв (flickr by Raúl Alejandro Rodríguez)
Автор: Иван Носальский

На границе между Канадой и Соединенными Штатами Америки прозвучал взрыв. Он произошел на мосту Rainbow Bridge возле Ниагарского водопада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Fox News.

Американское Федеральное бюро расследований начало устанавливать обстоятельства инцидента в координации с местными, государственными и федеральными правоохранительными органами.

 

"Поскольку ситуация очень изменчива, это все, что мы можем сказать на данный момент", - уточняют в ФБР. 

 

Мэр Ниагара-Фолс Джим Диондати рассказал, что, по предварительным данным, взорвался автомобиль. Он пытался въехать на американскую сторону границы.

После этого мост Rainbow Bridge перекрыли. 

Возможный теракт

Неназванные источники Fox News заявили, что автомобиль пытался прорваться к зданию пограничной службы. В нем находились взрывчатые вещества. 

По данным издания, в результате инцидента два человека, которые находились в машине, погибли. Еще один сотрудник пограничной службы получил ранение. При этом все правительственные здания в районе были эвакуированы. 

Источники Fox News добавляют, что взрыв мог стать следствием попытки террористического акта. 

После инцидента международные пункты пересечения границы между Канадой и Западным Нью-Йорком были закрыты. 

Напомним, ранее стало известно, что в американском штате Техас 8 ноября прозвучал взрыв на химическом заводе. После этого начался сильный пожар.

 

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Соединенные Штаты АмерикиКанадаНіагараТерактВзрыв