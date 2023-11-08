ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США пролунав вибух на хімічному заводі: є загроза забруднення повітря

Середа 08 листопада 2023 22:57
UA EN RU
У США пролунав вибух на хімічному заводі: є загроза забруднення повітря Фото: у США пролунав вибух на хімічному заводі (twitter.com/MattSeedorff)
Автор: Іван Носальський

В американському штаті Техас сьогодні, 8 листопада, пролунав вибух на хімічному заводі. Після цього почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Вибух та пожежа сталися на заводі компанії Sound Resource Solutions, який виробляє розчинники для клею та рідини для зняття фарби. На території підприємства зберігаються хімічні речовини, які мають гостру токсичність, а також здатні викликати серйозне пошкодження очей або подразнення очей, корозію або подразнення шкіри.

Президент Sound Resource Solutions Джефф Харфілд розповів, що внаслідок інциденту постраждав один співробітник заводу. Йому надали медичну допомогу через незначні опіки.

Через пожежу рятувальникам довелося евакуювати місцеву школу та оголосити про небезпеку в радіусі понад 1 кілометра від заводу. Також було перекрито шосе.

Управління з надзвичайних ситуацій округу Полк повідомило, що шлейф диму від вибуху прямує у бік району Лівінгстон, і рекомендувало місцевим жителям "негайно" вимкнути системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря у будинках та на підприємствах.

"На даний момент вплив хімічної речовини, яка перебуває у повітрі, невідома", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, у січні цього року в американському штаті Нью-Джерсі сталася масштабна пожежа на хімічному заводі. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Техас Пожежа Вибух Хімічне забруднення
NEWS
Опубліковано доповідь ЄС щодо України: ключові висновки та чи є ще умови для вступу
Опубліковано доповідь ЄС щодо України: ключові висновки та чи є ще умови для вступу
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки