Мости, трамвайні колії та не тільки. Де в жодному разі не можна паркувати машини в Україні

Паркування автомобіля в недозволених місцях може загрожувати не лише штрафами, а й небезпекою для учасників дорожнього руху. В Україні правила паркування та зупинки регулюються ПДР, де чітко прописано, де категорично заборонено залишати транспортний засіб.

РБК-Україна розповідає про такі місця, відмінності зупинки та стоянки, а також про те, як уникнути штрафу.

Згідно з правилами дорожнього руху, паркувати свій автомобіль не можна у таких локаціях:

Залізничні переїзди та трамвайні колії. Тут заборонено як паркування, так і зупинку. Це важливі шляхи сполучення, і затримка руху може призвести до аварійних ситуацій. Мости, тунелі, шляхопроводи та під ними. У цих місцях важливо зберігати проїзну здатність та не створювати додаткові ризики через обмежену видимість або обмежений простір. Перехрестя та зона 10 метрів навколо них. Паркування біля перехресть обмежує видимість водіям і створює додаткові ризики ДТП. Пішохідні переходи. Залишати машину на переходах і в радіусі 10 метрів від них категорично заборонено, аби не заважати пішоходам і не знижувати оглядовість для інших водіїв. Зупинки громадського транспорту. Паркуватися на відстані ближче 30 метрів до зупинок заборонено, щоб забезпечити безпечну зону для пасажирів. На проїзній частині перед виїздами з дворів та об’єктів. Блокування виїзду може створити перешкоду для екстрених служб або інших водіїв. На тротуарах та газонах. Паркування на тротуарах дозволено лише за умови, що залишається мінімум 2 метри для пішоходів, і якщо відсутня відповідна заборона. Місця для людей з інвалідністю. Без відповідних документів паркування на таких місцях карається штрафом до 1700 гривень.

Відмінності між зупинкою та стоянкою

Згідно з ПДР, зупинка може тривати до 5 хвилин. Її можна виправдати короткими діями, як-от висадка пасажирів.

Якщо автомобіль ж стоїть довше 5 хвилин без причини, це вважається стоянкою.

Відомо, що в Україні за порушення правил зупинки або стоянки можна отримати штраф у розмірі до 340 гривень, а при повторному порушенні - до 680 гривень.

Як уникнути штрафів

Щоб уникнути штрафів, варто зважати на знаки, які регулюють правила паркування, і не залишати машину в небезпечних або місцях з обмежуваннями.

Нагадаємо, що вони також діють у дворах житлових будинків, де важливо не перегороджувати проїзд для екстрених служб і не залишати машину на зелених зонах та біля сміттєвих баків.

Додамо, що паркування на смугах для громадського транспорту заборонено. За це водіям можуть загрожувати штрафи.

Під час підготовки матеріалу використали Правила дорожнього руху, офіційні роз'яснення МВС України.