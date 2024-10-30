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Мосты, трамвайные пути и не только. Где ни в коем случае нельзя парковать машины в Украине

Среда 30 октября 2024 17:54
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Мосты, трамвайные пути и не только. Где ни в коем случае нельзя парковать машины в Украине Фото: парковка, Киев (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Парковка автомобиля в неразрешенных местах может угрожать не только штрафами, но и опасностью для участников дорожного движения. В Украине правила парковки и остановки регулируются ПДД, где четко прописано, где категорически запрещено покидать транспортное средство.

РБК-Украина рассказывает о таких местах, отличиях остановки и стоянки, а также о том, как избежать штрафа.

Согласно правилам дорожного движения, парковать свой автомобиль нельзя в следующих локациях:

  1. Железнодорожные переезды и трамвайные пути. Здесь запрещена как парковка, так и остановка. Это важные пути сообщения и задержка движения может привести к аварийным ситуациям.

  2. Мосты, туннели, путепроводы и под ними. В этих местах важно сохранять проездную способность и не создавать дополнительных рисков из-за ограниченной видимости или ограниченного пространства.

  3. Перекресток и зона 10 метров вокруг них. Парковка у перекрестков ограничивает видимость водителям и создает дополнительные риски ДТП.

  4. Пешеходные переходы. Оставлять машину на переходах и в радиусе 10 метров от них категорически запрещено, чтобы не мешать пешеходам и не снижать обзор для других водителей.

  5. Остановки общественного транспорта. Парковаться на расстоянии ближе 30 метров до остановок запрещено, чтобы обеспечить безопасную зону для пассажиров.

  6. На проезжей части перед выездом из дворов и объектов. Блокировка выезда может создать препятствие для экстренных служб или других водителей.

  7. На тротуарах и газонах. Парковка на тротуарах разрешена только при условии, что остается минимум 2 метра для пешеходов, и если отсутствует соответствующий запрет.

  8. Места для людей с инвалидностью. Без соответствующих документов парковка на таких местах карается штрафом до 1700 гривен .

Различия между остановкой и стоянкой

Согласно ПДД, остановка может занять до 5 минут. Ее можно оправдать короткими действиями, например высадка пассажиров.

Если автомобиль стоит дольше 5 минут без причины, это считается стоянкой.

Известно, что в Украине за нарушение правил остановки или стоянки можно получить штраф в размере до 340 гривен , а при повторном нарушении – до 680 гривен.

Как избежать штрафов

Чтобы избежать штрафов, следует учитывать знаки, регулирующие правила парковки, и не оставлять машину в опасных или местах с ограничениями.

Напомним, что они также действуют во дворах жилых домов, где важно не перегораживать проезд для экстренных служб и не оставлять машину на зеленых зонах и у мусорных баков.

Добавим, что парковка на полосах для общественного транспорта запрещена. За это водителям могут угрожать штрафы.

При подготовке материала использовали Правила дорожного движения , официальные разъяснения МВД Украины.

Ранее мы рассказывали о том, как работаетсистема автоматической парковки автомобиля.

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