Мост в Запорожье начнут строить уже в следующем году, - Голик

Долгое время простаивавший объект разморожен, и стратегически важный мост через Днепр в Запорожье начнут достраивать уже в следующем году. Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик на своем Facebook.

Как отмечает Голик, все мероприятия по размораживанию работ на мосту идут по согласованному графику. Так, две недели назад в ходе инспекции моста правительством было принято решение подготовить тендер на продолжение работ в течение максимум трех недель.

"Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено", - сообщает Голик.

Советник премьера отмечает, что для решения этих вопросов потребовалось немало усилий всех вовлеченных в процесс специалистов.

"Это только первый шаг в длинной цепочке, которая обязательно приведет к появлению моста в Запорожье", - обещает Голик.

Напомним, в начале ноября Голик сообщал о планах правительства по достройке моста в Запорожье. Одну полосу моста планируют сделать в течение полутора лет, на полное завершение работ отведено три года.