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Голик показал, как создавать современные школы из унылых советских коробок

Новости » Инфраструктура     27.11.2019 - 10:01
Голик показал, как создавать современные школы из унылых советских коробок
Фото: Юрий Голик (из открытых источников)

Советник премьера рассказал, каким должно быть образовательное пространство

Образовательное пространство должно быть современным, комфортным и энергоэффективным. Опытом реконструкции таких объектов поделился советник премьер-министра Юрий Голик на своей страничке в Facebook.

За последние четыре года в Днепропетровской области, где Голик работал советником главы обладминистрации Валентина Резниченко, прошла масштабная реконструкция школ.

Флешмоб 200 дней - 200 объектов, построенных нами. Школа в пгт Соленое. Эталон школы в стране. Реконструирована за 11 месяцев вместе с 4 га территории вокруг. В ней были делегации со всех областей. Про нее написаны куча статей. Но лучше один раз увидеть. Отчет о физически сделанном ОГА здорового человека - по ссылке: https://www.slideshare.net/ssuser03005f/1557-152944910 #Команда_Резниченко #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 26 листопада 2019 р.

По словам Голика, команде Резниченко приходилось иметь дело с "типичными проектами постройки 80-х годов прошлого столетия". Например, в селе Карповка Широковского района, где з старого серого и унылого здания школы создали современное образовательное пространство.

Школа в Карповке Широковского района Днепропетровской области. Еще одно современное образовательное пространство,...

Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 21 листопада 2019 р.

"Во внутреннем дворике таких зданий школ мы всегда делаем маленькие парки. Парки вместо разбитого асфальта и панорам для съемок фильмов ужасов тут ранее", - рассказал Голик.

В сентябре прошлого года, когда мы были в Апостолово в Школе #1, чья реконструкция тогда была в самом разгаре, во...

Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 21 листопада 2019 р.

"Все школы должны быть красивыми, удобными, современными и энергоэффективными, а не серыми и убогими. Мы доказали это много десятков раз на конкретных примерах", - отметил Голик, предоставив отчет о работе команды Резниченко в 2015-2019 годах.

Флешмоб 200 дней - 200 объектов, построенных нами. Покров. Самый яркий пример что можно сделать из депрессивного ранее...

Опубліковано Юрієм Голиком Субота, 23 листопада 2019 р.

"Классные, современные, комфортные школы должны быть по всей стране", - подчеркнул советник премьер-министра.

Ранее Юрий Голик рассказал об амбициозном плане Кабмина построить 100 школ, 100 детских садиков и 100 стадионов по всей стране. За основу взят успешный опыт реализации таких проектов в Днепропетровской области.

В Черниговской области горела школьная столовая Голик: на строительство дорог дополнительно привлечено 900 млн евро
Новости Украины Днепропетровская областьшколаЮрий Голик
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