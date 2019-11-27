Міст в Запоріжжі почнуть будувати вже в наступному році, - Голик

Об'єкт, який довгий час простоював, розморожений, і стратегічно важливий міст через Дніпро в Запоріжжя почнуть добудовувати вже в наступному році. Про це повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик на своєму Facebook.

Як зазначає Голик, всі заходи по розморожуванню робіт на мосту йдуть за узгодженим графіком. Так, два тижні тому в ході інспекції мосту урядом було прийнято рішення підготувати тендер на продовження робіт протягом максимум трьох тижнів.

"Сказано - зроблено. Проект відновлений. Тендер оголошено. Фінансування знайдено", - повідомляє Голик.

Радник прем'єра зазначає, що для вирішення цих питань потрібно немало зусиль всіх залучених в процес фахівців.

"Це тільки перший крок на довгому ланцюжку, який обов'язково призведе до появи мосту в Запоріжжі", - обіцяє Голик.

Нагадаємо, на початку листопада Голик повідомляв про плани уряду щодо добудови мосту в Запоріжжі. Одну смугу мосту планують зробити протягом півтора років, на повне завершення робіт відведено три роки.