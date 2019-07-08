Мост в Станице Луганской могут построить через месяц, - президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мост в Станице Луганской могут построить в течение месяца. Об этом он сказал во время саммита "Украина-ЕС" в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас ожидается демонтаж бетонных конструкций со стороны боевиков.

"Возвращаясь к нашей поездке в Станицу Луганскую, там состоялось разведение войск с обеих сторон. Сейчас мы ожидаем демонтаж бетонных конструкций с той стороны для начала восстановления моста. Мы готовы это сделать за 2-3 дня, но это параллельный процесс. Мое предложение после того, что я там увидел, мы будем недолго ждать. Вы видели, что там с людьми... Они очень просили нас это сделать", - отметил глава государства.

Президент заверил, что украинская сторона будет ждать демонтаж в течение недели.

"Мы будем ждать неделю, максимум 8 дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы будем строить мост. Я думаю, что мы готовы к этому, и гражданские люди могут строить, военные не имеют права. У нас есть идея, как это быстро сделать. Я думаю, в течение месяца мы построим", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область назвал условия восстановления моста в Станице Луганской. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона хочет отстроить этот мост.

Как писало РБК-Украина ранее, специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик выразил надежду, что после завершения процесса отвода сил в районе Станицы Луганской начнется ремонт пешеходного моста через реку Северский Донец.