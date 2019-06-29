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После разведения сил возле Станицы Луганской должен следовать ремонт моста, - Сайдик

Новости » Общество    29.06.2019 - 21:44
После разведения сил возле Станицы Луганской должен следовать ремонт моста, - Сайдик
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Сайдик надеется, что разведение будет сопровождаться последующими встречными шагами

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик надеется, что после завершения процесса отвода сил в районе Станицы Луганской будет начат ремонт пешеходного моста через реку Северский Донец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Я надеюсь, что, следуя букве и духу Минских соглашений и в интересах гражданского населения, успешное завершение процесса разведения сопровождаться последующими встречными шагами, такими как ремонт подходов к пешеходному мосту через реку Северский Донец у Станицы Луганской и подтверждения сторонами их приверженности стабильному, устойчивому и постоянному прекращению огня", - заявил представитель Действующего председателя ОБСЕ

Также он поблагодарил всех кто причастен к началу разведения сил, что является важным шагом для мирного урегулирования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Станице Луганской после разведения сил направят правительственную комиссию. В начале следующей недели в Станицы Луганской приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории.

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Новости Украины Станица ЛуганскаяООС
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