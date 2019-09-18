Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

У задержанного ранее изымалась взрывчатка

Киевский мост Метро угрожал подорвать бывший военный. Об этом на брифинге по итогам спецоперации заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ходе первоочередных мер была установлена его личность.

"Он бывший военнослужащий, был уволен. Три месяца назад у него изымалась взрывчатка. Мы были уверены, что его угрозы реальны", - отметил Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчину, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве, задержали. Он не оказывал сопротивление спецназовцам подразделения КОРД, по факту событий на мосту открыто дело за подготовку террористического акта. Задержанному грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, сообщалось, что в спецоперации на мосту Метро в Киеве были задействованы около 350 правоохранителей. По словам Крищенко, к спецоперации подключались бойцы Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также взрывотехники.

Как отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, движение на мосту Метро будет восстановлено через два часа.