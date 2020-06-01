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Мост Метро в Киеве перекрыли из-за угрозы взрыва

Новости » Происшествия     01.06.2020 - 14:23
Мост Метро в Киеве перекрыли из-за угрозы взрыва
Фото: мост Метро в Киеве (РБК-Украина)

Полиция проверяет информацию о возможной угрозе взрыва

В Киеве полиция перекрыла мост Метро и направляет водителей в объезд. Проверяется информация о возможной угрозе взрыва.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в городе Роман Мартынюк.

По его словам, полиция перекрыла мост Метро, на место выехала оперативная группа. Кроме того, в пресс-службе управления Национальной полиции Киева РБК-Украина сообщили, что проверяется информация о мужчине, который стоит на мосту.

Міст Метро погрожують підірвати

У Києві на мосту Метро стоїть чоловік, який погрожує підірвати його. На місце виїхала оперативна група. Цей міст погрожують підірвати не вперше — подібна ситуація сталася у вересні 2019, тоді озброєний чоловік заблокував рух та здійснив декілька попереджувальних пострілів

Опубліковано hromadske.ua Понеділок, 1 червня 2020 р.

З‘явилися перші відео з «повторно замінованого» мосту Метро у Києві https://kyivoperativ.info/other/dezhavyu-chergovij-pidrivach-mostu/

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 1 червня 2020 р.

Отметим, как пишет Telegram-канал "Киев Сейчас", на мосту стоит мужчина с пакетом, от которого якобы идет провод к пульту в его руке.

Как отмечает Facebook-паблик dtp.kiev.ua, из-за ситуации на мосту Метро ввели операцию "Гром".

По последним данным полиции Киева, информация о заминировании моста Метро поступила около 14:00. Патрульные перекрыли движение в обоих направлениях, на место вызвана следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы.

Мост Метро в Киеве перекрыли из-за угрозы взрыва

Фото: полиция на мосту Метро (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, похожий инцидент произошел в сентябре 2019 года, когда уроженец Крыма и бывший военнослужащий Алексей Белько заблокировал движение по мосту Метро и угрожал его подорвать.

Его задержали в ходе полицейской спецоперации, мужчину в начале 2020 года поместили в психиатрическую больницу.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевметроВзрыв
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