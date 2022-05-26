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Мост через Днепр в Кременчуге на месяц перекроют: кого коснутся ограничения

Крюковский мост в Кременчуге (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Кременчуге Крюковский мост через Днепр на месяц, до 25 июня, закроют для движения пешеходов и велосипедистов. Об этом заявил начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кременчугскую газету.

За ближайшие 30 дней на мосту должны заменить асфальтное покрытие тротуаров. При этом движение общественного транспорта и автомобилей по мосту не прекращается. Ночью для переезда через мост будет курсировать маршрутное такси.

Напомним, россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщалось о взрывах в Полтавском районе.

11 мая ракетный удар с вражеского самолета потерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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ДнепрКременчуг