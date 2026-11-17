Москву ввечері 16 листопада та в ніч на 17 листопада масово атакували безпілотники. Вже є повідомлення про вибухи та падіння уламків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Москви Сергія Собяніна, "Росавіацію" та роспабліки.
Зазначимо, що Собянін почав повідомляти про збиті БпЛА після 19:00. До півночі, за його даними, на підльоті до Москви було знищено вже близько 200 безпілотників.
На тлі атаки у столиці та Московській області лунали вибухи. Повідомлялося також про падіння уламків збитих дронів. На місцях подій працюють екстрені та інші профільні служби.
У зв'язку з загрозою в небі призупинялася робота всіх чотирьох московських аеропортів: Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковського . Обмеження торкнулися як вильоту, так і прийому літаків.
Російські ЗМІ повідомляли, що десятки літаків, які прямували до Москви, були змушені змінити маршрути та приземлитися в інших містах.
Близько опівночі Росавіація повідомила про часткове зняття обмежень. Деякі аеропорти почали відправляти літаки на виліт, проте прийом повітряних суден все ще залишався обмеженим.
За даними сервісу відстеження роботи аеропортів, обмеження у Шереметьєво зняли о 23:50 за московським часом, тоді як у трьох інших аеропортах вони зберігалися.
Також Собянін опублікував дані про попередню масштабну хвилю атаки на Московський регіон:
"У період з 17:00 15 листопада по 08:00 16 листопада у бік Московського регіону летіли близько 600 БпЛА. Більшість їх знищено системою ППО Міноборони на далеких рубежах. 191 безпілотник нейтралізований на підльоті до Москви", - написав він.
При цьому російські заяви про кількість збитих безпілотників та масштаби атаки незалежно не підтверджені.