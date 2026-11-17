Зазначимо, що Собянін почав повідомляти про збиті БпЛА після 19:00. До півночі, за його даними, на підльоті до Москви було знищено вже близько 200 безпілотників.

На тлі атаки у столиці та Московській області лунали вибухи. Повідомлялося також про падіння уламків збитих дронів. На місцях подій працюють екстрені та інші профільні служби.

Аеропорти "стали"

У зв'язку з загрозою в небі призупинялася робота всіх чотирьох московських аеропортів: Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковського . Обмеження торкнулися як вильоту, так і прийому літаків.

Російські ЗМІ повідомляли, що десятки літаків, які прямували до Москви, були змушені змінити маршрути та приземлитися в інших містах.

Близько опівночі Росавіація повідомила про часткове зняття обмежень. Деякі аеропорти почали відправляти літаки на виліт, проте прийом повітряних суден все ще залишався обмеженим.

За даними сервісу відстеження роботи аеропортів, обмеження у Шереметьєво зняли о 23:50 за московським часом, тоді як у трьох інших аеропортах вони зберігалися.